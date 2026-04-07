Simge Sağın 4 yıllık yalnızlığına nokta koydu: Ödül töreninde aşk ilanı!

"Aşkın Olayım" şarkısıyla listeleri altüst eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, özel hayatındaki sessizliğini sürpriz bir şekilde bozdu. Yaklaşık 4 yıldır kalbinin boş olduğunu her fırsatta dile getiren Sağın, katıldığı ödül töreninde DJ İlkay Şencan ile el ele boy göstererek yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

YALNIZLIĞA ÖDÜL GECESİNDE VEDA ETTİ

Dün akşam düzenlenen prestijli bir törende "Pop Kadın Sanatçı" ödülüne layık görülen Simge Sağın, gecede sadece başarısıyla değil, yeni ilişkisiyle de dikkat çekti. Geçmişte yaptığı "Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" açıklamalarıyla bilinen Sağın, tören alanına İlkay Şencan ile gelerek beraberliğini resmileştirmiş oldu. Ödülünü aldıktan sonra yerine dönen şarkıcıyı ilk tebrik eden isim ise sevgilisi oldu.





"VİCDANLI VE YETENEKLİ BİRİ"

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Sağın, ilişkisinin perde arkasını anlattı. Şencan'dan ilk andan itibaren etkilendiğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Onu tanıdığım anda hislerim kabardı. Düzgün, kalbi çok güzel, yetenekli ve vicdanlı biri. Tüm iyi özellikler onda toplanmış gibi hissettiriyor. Bu ilişki çok tatlı ve doğal bir şekilde başladı."

İLKAY ŞENCAN: ÇOK MUTLUYUZ

Dünyaca ünlü projeleriyle tanınan DJ İlkay Şencan ise basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu. Şencan, "Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya kadar gider. Biz şu an çok mutluyuz" diyerek birlikteliklerinin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.