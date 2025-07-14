Sinan Akçıl’dan Hadise’ye göndermeli paylaşım: 'Erotik dansım yok ama...'

Geçtiğimiz günlerde Ece Erken'le sürpriz bir aşka yelken açan ve bu ilişkisi kısa sürede sona eren Sinan Akçıl, bu kez eski sevgilisi Hadise’ye gönderme yaptığı iddia edilen paylaşımıyla gündeme geldi.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sergilediği iddialı sahne kıyafetleri ve danslarıyla medyada geniş yer bulan Hadise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının performansı bazı kesimlerce beğeniyle karşılanırken, bazıları tarafından ise eleştirildi. Bu tartışmaların ardından Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Van konseri öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

“Sahnede erotik dansım yok, transparan erkek popçu gömleğim de yok. Ama bir bakın bakalım Çarşamba günü Van’da neler olacak ya da Cumartesi Ordu/Ünye’de... İlk kez gittiğim şehirlerde bunlar olmadan da seyirci rekorlarını kırmaya devam ediyorum. Allah’a şükürler olsun. Beni idare edin.”

Akçıl’ın bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından Hadise’ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Kısa süre önce Ece Erken ile yollarını ayıran Akçıl’ın paylaşımı, aşk ve sahne rekabeti iddialarını da yeniden alevlendirdi.