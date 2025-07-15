Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu nişanlandı: Düğün tarihi belli oldu

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan oyuncu Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu’ya kaptırdı. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

Sitare Akbaş ile O Kız dizisiyle tanınan Cengiz Orhonlu, geçtiğimiz ay aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Nişan töreninden ilk fotoğrafı ise Sitare Akbaş sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜĞÜN 3 AĞUSTOS’TA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çift 3 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek bir törenle dünyaevine girecek. Törene çiftin yakın dostları katılacak.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Usta sanatçı Kamuran Akkor’un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Televizyon izleyicisinin dikkatini O Kız dizisiyle çeken oyuncu, daha sonra çeşitli projelerde de yer aldı.