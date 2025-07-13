Sofia Vergara’ya memleketinden dev sürpriz: Heykeli dikildi!

Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara, 53. yaş gününde doğduğu şehir Barranquilla’dan anlamlı bir sürprizle onurlandırıldı. Şehrin nehir kıyısındaki yürüyüş yoluna, Vergara’nın dev bir heykeli dikildi.

Yırtmaçlı ve askısız bir elbise içinde el sallarken tasvir edilen heykel, Kolombiyalı sanatçı Yuno Marquez ve altı genç heykeltıraş öğrencisi tarafından hazırlandı. Sanatçının kariyerine ve köklerine duyulan saygıyı yansıtan bu eser, Barranquilla halkının da yoğun ilgisini gördü.

Sofia Vergara, kendisi için hazırlanan bu özel hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Barranquilla’ya bu güzel hediye için teşekkür ederim. Hikâyemin, işimin ve hayallerimin, sevdiğim, saygı duyduğum ve özlediğim bu topraklarda böyle anlamlı bir iz bırakacağını hiç düşünmemiştim."

Duygusal mesajına şöyle devam etti:

"Barranquilla’ya neysem o olduğum için minnettarım. Başardığım her şeyi bu toprakların havasına, cesaretine ve neşesine borçluyum. Bu heykel sadece benim onuruma değil; ailemin, arkadaşlarımın ve her zaman yanımda olan Barranquilla halkının onurudur. Sizleri çok seviyorum."

Öte yandan 2023 yılında, bir diğer dünya çapında ünlü Kolombiyalı sanatçı Shakira da memleketi Barranquilla’da, 21,3 metre uzunluğundaki bir heykelle onurlandırılmıştı.