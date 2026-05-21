Son Dakika... Gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

Magazin ve sanat dünyası, sarsıcı bir uyuşturucu soruşturması haberiyle sarsıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı "ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla, aralarında popüler oyuncu Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kararın basına yansımasının ardından, o sırada Türkiye'de bulunmayan ünlü oyuncudan kamuoyunu bilgilendiren ilk resmi açıklama geldi.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Hakkındaki iddiaları ve yasal süreci yurtdışı tatilindeyken öğrendiğini belirten Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"