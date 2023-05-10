Son dakika... Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu: Sağlık durumuna ilişkin son açıklama geldi...
Son dakika haberi... Mersinde sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, platforma çıkmak isteyen hayranını engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin çarpmasıyla sahneden düştü. Talihsiz olay sonrası baygınlık geçiren şarkıcı hastaneye kaldırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylediği esnada talihsiz bir olay yaşadı.
SAHNEDEN YERE DÜŞTÜ
Şarkı arasında oynamak isteyen Kibariye’ye güvenlik görevlisinin bir anda çaprması sonucu sahneden yere düştü. Baygınlık geçiren şarkıcı, apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kibariye’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2023
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