Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: 'Öpüşme sahnelerinden sonra annem hastaneye kaldırıldı'

Yayınlandığı 2005 yılında izlenme rekorları kıran ve sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu dünyasında da büyük bir kültürel fenomene dönüşen "Gümüş" dizisinin başrol oyuncusu Songül Öden, sessizliğini bozdu. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile yakaladığı uyumla kariyerinde dev bir kırılma noktası yaşayan ünlü oyuncu, katıldığı bir dijital programda hem güldüren hem de o dönemin toplumsal baskılarını gözler önüne seren samimi açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan’ın konuğu olan usta oyuncu, konservatuvardan mezun olduktan hemen sonra gelen bu şöhret basamağında, ailesinin ve özellikle annesinin yaşadığı büyük travmayı ilk kez anlattı.

"TRT'DE SPİKER OLACAĞIM DİYE KANDIRDIM"

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Songül Öden, oyunculuk yapmasını istemeyen ailesini ikna etmek için başvurduğu yöntemi şu sözlerle itiraf etti:

"Annemi ilk etapta korumak ve ikna etmek için 'TRT’de spiker olacağım' diye kandırdım. 'Haber okuyacağım' diyerek televizyona çıkışımı onlar için daha kabul edilebilir, risksiz bir iş gibi gösterdim. Ancak işler öyle gitmedi."

"BATAKHANEYE DÜŞTÜ, BU KIZI KAYBETTİK"

Dizinin yayına girmesi ve senaryo gereği canlandırdığı "Gümüş" karakterinin cüretkar sahneleri sonrası evde adeta kriz çıktığını belirten Öden, annesinin tepkisini aktarırken o günlerin hüzünlü atmosferine değindi:

“Annem diziyi izledikten sonra, 'Batakhaneye düştü bu, kızı kaybettik' diye çok yüklendi bana. Şimdi tabii aradan yıllar geçti, gülerek anlatıyorum ama o zamanlar benim için gerçekten çok hüzünlü, baskı dolu yıllardı.”

"ÖPÜŞME SAHNELERİNDEN SONRA ANNEM HASTANEYE KALDIRILDI"

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı romantik sahnelerin ailesinde fiziksel rahatsızlıklara bile yol açtığını belirten başarılı oyuncu, "Gümüş’teki öpüşme sahnelerinde annem birkaç kez hastaneye kaldırıldı, tansiyonu fırlıyordu" ifadelerini kullandı.