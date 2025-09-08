Soruşturma başlatılmıştı: Manifest kızlarının tamamı X hesaplarını kapattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu ve kurucuları Tolga Akış, sessizliğini korurken dikkat çeken bir hamle yaptı.

6 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş üstü konserini veren Manifest, yetişkin dinleyicileriyle buluşmuştu. Konserde kızların kıyafetleri ve sahnedeki dans koreografisi büyük ilgi topladı. Ancak konser sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubuna “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı.

Sosyal medyada tepkiler hızla yayıldı ve birçok ünlü isim kızlara destek mesajları paylaştı.

Sabah saatlerinden itibaren sesi soluğu çıkmayan grup ve kurucuları Tolga Akış, beklenmedik bir adım attı. Manifest grubunun üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ile Big5 yarışmasının yaratıcısı ve kızların mimarı Tolga Akış, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını sildi.

Kullanıcılar, kızların veya Tolga Akış’ın hesaplarını etiketlemek istediklerinde “Böyle bir hesap bulunmuyor” uyarısıyla karşılaşıyor.