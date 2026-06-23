Sosyal medya fenomeni Danla Bilic acil ameliyata alındığını duyurdu! Operasyonun nedeni merak konusu oldu...

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Danla Bilic, kişisel hesaplarından yaptığı son paylaşımla hayranlarını ve takipçilerini meraklandırdı. Sağlık durumuna ilişkin beklenmedik bir gelişmeyi aktaran ünlü fenomen, acil olarak cerrahi bir operasyona girdiğini açıkladı.

"ACİL AMELİYATA ALINDIM" AÇIKLAMASI

Bilic, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı kısa ve net açıklamada ameliyat sürecine dair ilk bilgiyi verdi. Takipçilerine durumunu aktaran ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım."





Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, ünlü fenomenin geçirdiği operasyonun gerekçesi, ne kadar sürdüğü veya mevcut sağlık durumunun nasıl olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermemesi takipçileri arasındaki endişeyi artırdı.

GEÇMİŞTEKİ ESTETİK KOMPLİKASYONLARI AKILLARA GELDİ

Ameliyatın nedeni henüz bilinmezken, bu ani gelişme Danla Bilic'in geçmiş yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını ve estetik operasyon süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Bilic, yaklaşık üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu işlemi sonrasında çeşitli komplikasyonlar geliştirmiş ve bu dolguyu temizletmek adına üst üste birden fazla operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle açık yüreklilikle paylaşan fenomen isim, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek de hayranlarına net bir uyarıda bulunmuştu.

ESTETİK HARCAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İlk estetik operasyonunu yaklaşık 9 yıl önce geçirdiğini saklamayan ünlü fenomen, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada dış görünüşünde gerçekleştirdiği değişimlerin mali boyutunu da gözler önüne sermişti. Bugüne kadar yaptırdığı tüm estetik işlemler için toplamda 300 bin dolar (açıklama yaptığı dönemin kuruyla yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını belirten Bilic'in bu beyanı, sosyal medya platformlarında uzun süre tartışılmıştı.

Takipçileri şimdi, acil ameliyata alınan Danla Bilic'in sağlık durumuna ilişkin operasyon sonrasında yapacağı yeni açıklamayı bekliyor.