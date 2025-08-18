Sosyal medya hamlesi geldi: Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 09:35:00
İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Lucas Torreira ve Devrim Özkan’ın aşkında yeniden kriz çıktı. Çiftin yalnızca 15 gün süren barışmasının ardından Instagram’da birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın aşkında yine kriz çıktı. İnişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, bu kez yollarını ayırdı.

Hatırlanacağı üzere, 3 Ağustos’ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Torreira, gol sevincini kalp işaretiyle kutlamış, bu romantik anı ekran başından izleyen Devrim Özkan da sosyal medyada paylaşarak gündem olmuştu. Kısa süre içinde yeniden barışan çift, birlikte tatile çıkarak “aşk yeniden” dedirtmişti.

Ancak mutluluk kısa sürdü. İkilinin yalnızca 15 gün süren barışmaları sonrası sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

