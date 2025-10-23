Sosyal medyadan duyurdu.... Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda!

Oyuncu Bora Akkaş ile Oben Alkan çiftinin geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Suzan, hastanede yoğun bakıma alındı.

SHOW TV’de yayınlanan Veliaht dizisinde “Zafer Karslı” karakterini canlandıran Bora Akkaş, Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlenmiş, aynı yıl kızları Suzan’ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Anne Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suzan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alkan paylaşımında, “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Minik Suzan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.