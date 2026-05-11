Stanley Tucci 21 yaş küçük eşi Felicity Blunt'la ilişkisini anlattı: 'Bir mucize oldu'

Hollywood’un usta isimlerinden Stanley Tucci, eşi Felicity Blunt ile olan 21 yıllık yaş farkı ve evlilik süreçlerine dair çarpıcı detayları bir podcast yayınında paylaştı. 65 yaşındaki Tucci, 45 yaşındaki eşiyle aralarındaki bağın yaş farkına rağmen ne kadar güçlü ve "mantıklı" olduğunu dile getirdi.

"HER ŞEY BİR ŞEKİLDE MANTIKLI GELDİ"

Tucci, Felicity Blunt’ın ailesini uzun süredir tanıdığını ve eşinin kız kardeşi olan ünlü oyuncu Emily Blunt ile yakın arkadaş olmasının bu süreci kolaylaştırdığını belirtti. "Aramızda 21 yaş fark olmasına rağmen her şey bir şekilde mantıklı geldi" diyen Tucci, ilk tanışmalarının 2006 yılında kült film 'The Devil Wears Prada' (Şeytan Marka Giyer) galasında gerçekleştiğini hatırlattı. Çift, daha sonra 2010 yılında Emily Blunt ve John Krasinski'nin düğününde tekrar bir araya gelerek ilişkilerine başladı.

ACIDAN SONRA GELEN GÜVEN DUYGUSU

İlk eşi Kate Tucci'yi 2009 yılında kanser nedeniyle kaybeden usta aktör, o dönemde yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda büyük tereddütler yaşadığını itiraf etti.



Felicity Blunt ile tanışmasının hayatını değiştirdiğini belirten Tucci, "Bana ve çocuklarıma büyük bir güvenlik duygusu verdi. Onunla vakit geçirmek inanılmaz derecede keyifli ve zekası olağanüstü," ifadelerini kullandı. 2012 yılında dünyaevine giren çiftin, Mateo (11) ve Emilia (8) adında iki çocuğu bulunuyor.

YAŞ FARKIYLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ İTİRAF

Stanley Tucci, ilişkisindeki yaş farkına dair en büyük üzüntüsünü ise daha önce verdiği bir röportajda şu sözlerle dile getirmişti:



"Onun yaşlandığını göremeyeceğime ve bakıma ihtiyaç duyarsa ona bakamayacağıma üzülüyorum. İnsanların birlikte yaşlanmasında çok güzel bir şey var ve bir mucize olmazsa biz bunu yaşayamayacağız."