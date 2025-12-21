Süper model Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile evlendi

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen ile Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente’nin evliliği, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu birliktelik, yalnızca bir aşk hikâyesi olarak değil, Bündchen’in son yıllarda benimsediği köklü yaşam değişiminin de simgesi olarak değerlendiriliyor.

İkilinin yolları ilk kez 2021 yılında, Bündchen’in oğlu Benjamin için Jiu-Jitsu eğitimi almak istemesiyle kesişti. Başlangıçta sadece çocuklarının eğitmeni olan Valente, kısa süre sonra Bündchen’in de hocası oldu. Ünlü model, verdiği röportajlarda bu spor dalı sayesinde kendini savunmanın yanı sıra zihinsel dayanıklılık, disiplin ve odaklanma becerilerini geliştirdiğini sık sık dile getirdi.





Gisele Bündchen, Amerikan futbolunun yıldız ismi Tom Brady ile 13 yıl süren evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı. Valente ile başlayan profesyonel ilişki ise zamanla güçlü bir arkadaşlığa, ardından romantik bir bağa dönüştü. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Kosta Rika ve Florida’da birlikte geçirdikleri zamanlar bu birlikteliğin ipuçlarını vermişti.





3 Aralık’ta Florida’da gerçekleşen düğün töreni, Bündchen’in sade ve doğayla uyumlu yaşam anlayışına uygun şekilde organize edildi. Yalnızca yakın aile üyeleri ve dostların katıldığı törende çift, hayatlarını birleştirdi. Bündchen’in çocukları Benjamin ve Vivian’ın da bu yeni başlangıca destek verdiği öğrenildi.

Bu evlilikle birlikte podyumların ışıltılı dünyasından ziyade huzur, denge ve sağlıklı yaşama odaklanan Gisele Bündchen, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.