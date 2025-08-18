Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan trafik kazası geçirdi

Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Baylan, içinde bulunduğu aracın beş takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

Baylan, paylaşımında aracın içinde bulunan herkesin çıktığını, ancak aracın yandığını belirterek takipçilerinden yardım istedi. Kazanın ardından göğsünde ağrı olan yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, kazada toplam 3 kişi yaralandı. Almeda Baylan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yaralıların durumu stabil olmakla birlikte, bazılarında iç kanama ve kan kaybı riski nedeniyle gözlem altında tutuluyor.