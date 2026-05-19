Survivor 2026'da görülmemiş skandal: Beyza kamptan kaçtı, Acun Ilıcalı konseyde küplere bindi!

Survivor Türkiye 2026’da 20. haftaya girilirken, şampiyonluk mücadelesinin stresi yarışmacıların kuralları çiğnemesine neden oluyor. Yarışmanın merakla beklenen 20. hafta 4. bölüm fragmanında ortaya çıkan kuralların ihlali, hem yapım ekibini hem de ekran başındakileri hayrete düşürdü. Mavi takım yarışmacısı Beyza’nın gizlice kamptan kaçtığının anlaşılması üzerine adada adeta kırmızı alarm verildi.

"AKREP Mİ SOKTU?" DİYEREK PANİK YAPTILAR

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Beyza’nın yokluğunu fark eden yarışmacıların yaşadığı büyük korku kameralara yansıdı. Takım arkadaşlarının panik halinde Sude’ye Beyza’nın nerede olduğunu sorduğu görülürken, deneyimli yarışmacı Nagihan Karadere’nin “Yılan mı soktu, akrep mi soktu? Beyza kayıp” sözleri adadaki gerilimin ve korkunun boyutunu gözler önüne serdi.

ACUN ILICALI YAŞANAN KORKU DOLU DAKİKALARI ANLATTI

Olayın ardından acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, yarışmacının kaybolduğu ilk anlarda yapım ekibinin yaşadığı büyük endişeyi dile getirdi. Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benimle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadılar, sonra bu süre 30 dakikaya çıktı. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuzdur. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi ve yarışmacının bulunduğu söylendi.”

YASAK AŞK MI, KURAL İHLALİ Mİ? SERCAN’IN YANINA GİTTİ!

Herkes Beyza’nın başına adada kötü bir şey geldiğini düşünürken, gerçek güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Beyza’nın kendi kamp sınırlarını terk ederek diğer kampa geçtiği ve Sercan ile baş başa görüştüğü belirlendi.

Konseyde öfkeden küplere binen Acun Ilıcalı, Beyza’yı sert bir dille uyararak Sercan’ı işaret etti. Ilıcalı’nın, “Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan ile muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum: Öbür kampa gitmenin Sercan ile bir ilgisi var mı yok mu?” sorusu konseyde buz kesti.