Survivor'da gözyaşları sel oldu: Murat Arkın’ın babası Cüneyt Arkın hakkındaki sözleri yürekleri dağladı!

TV8 ekranlarının uzun soluklu fenomen yarışması Survivor’da dün akşam yayınlanan bölümde, sezonun ilk iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, sevdiklerinden gelecek bir haberi alabilmek için parkurda kıyasıya mücadele etmeden önce duygularını paylaştı. Bir yakından mektup alacaklarını öğrenen yarışmacıların ailelerine duydukları özlem, stüdyoda gözyaşlarına neden oldu.

"ONUN DOKUNDUĞU KAĞIDI KOKLAMAK İSTİYORUM"

Gecenin en sarsıcı anı ise geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Yeşilçam'ın efsane aktörü Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın’dan geldi. Murat Arkın, kendisine kimden mektup almak istediği sorulduğunda babasına olan derin özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz? Onun dokunduğu kağıdı koklamak istiyorum. Yapabilir misiniz? Eğer inansam yapabileceğinize, bu parkuru yakarım, onları paralarım. Hiçbir şey duramaz önümde."

Arkın’ın bu imkansız ama yürekten gelen isteği, hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri yasa boğdu. Yarışmanın bir diğer dikkat çeken ismi Bayhan'ın da geçmişte kaybettiği yakınlarıyla ilgili kurduğu cümleler, gecenin hüzün dozunu artıran bir diğer unsur oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Duygusal anların ardından parkura çıkan takımlar, sevdiklerinden gelecek mesajlar için tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadelenin sonunda gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunu kazanan Ünlüler takımı, iletişim ödülüne kavuşarak moral depoladı.