Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’dan sert açıklamalar: 'Nankörlük gördüm, vefasızlık yaşadım'

Survivor All Star 2025’e damga vuran isimlerden biri olan eski şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Hamile eşini geride bırakarak yarışmaya katılan Balaban, özellikle Batuhan Karacakaya ile yaşadığı tartışma sonrası dikkat çekmişti.

“İYİLİĞİMİN KARŞILIĞI NANKÖRLÜK OLDU”

Yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede duygularını dile getiren Balaban, “Benim hayatta en nefret ettiğim şey nankörlük. Bir insana iyilik yaparsın, nankörlük görürsün. Ben burada herkese elimden geldiğince iyilik yaptım ama karşılığında hep nankörlük gördüm. Bu da benim başarım” ifadelerini kullandı.

“BATUHAN VEFASIZ VE NANKÖR”

Batuhan Karacakaya ile arasındaki bağın neden koptuğunu da açıklayan Balaban, “Batuhan gerçekten çok vefasız bir çocuk. Nankör bir çocuk. 2021’de güzel bir dostluğumuz vardı. Ama sonrasında fanlar, ailesi bu olaylara çok kaptırdı kendini. Benim Batuhan’a yaptığım abiliği, kardeşliği hiç kimse yapmamıştır. Ama onda başından beri bana karşı bir kin, nefret vardı. Bu da devam etti” şeklinde konuştu.





“KARŞI TAKIMDA DÜRÜST KİMSE YOK”

Balaban, yarışmadaki karşı takıma yönelik eleştirilerinde ise oldukça sert ifadeler kullandı:

“Karşı takımda elle tutulur gerçekten birisi yok. Düzgün, dürüst birisi yok. Her şey performans demek değil. İstersen en zirvede ol, ama birilerinin hakkına girdikten, arkasından iş çevirdikten, ayağını kaydırdıktan sonra şampiyon olacaksan; ben böyle bir şampiyonluğu ne yapayım?”

“KİRLİ ELLERİ OLANLAR VAR”

İsmail Balaban sözlerini şöyle tamamladı:



“Karşı takımda kirli işlere karışmış, kirli elleri olan insanlar var. Bunu ben unutmayacağım. Eminim ki izleyen seyirciler de unutmayacak. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Böyle insanlarla aynı karede yeterince bulundum, daha fazla bulunmam doğru olmayacaktı. En azından hata yapmadan, öfkeyle kalkıp zararla oturmadan finalimi yaptım. Survivor benim için bitti.”