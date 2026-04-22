Sydney Sweeney'e kötü haber: Sahnesi 'Şeytan Marka Giyer 2'den çıkarıldı

1 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan kült yapımın devam filminde, 28 yaşındaki başarılı oyuncu Sydney Sweeney’in yer almayacağı kesinleşti. Filmin çekim sürecinde kadroya dahil olan ve sahneleri tamamlanan Sweeney’in, kurgu aşamasında "yapısal uyumsuzluk" gerekçesiyle filmden çıkarıldığı bildirildi.

EMİLY BLUNT İLE OLAN SAHNELERİ SİLİNDİ

Sweeney, filmde Emily Blunt’ın hayat verdiği Emily Charlton karakteri tarafından giydirildiği, yaklaşık üç dakikalık bir sahnede kendisini canlandırmıştı. Ağustos ayında New York’taki setten gelen görüntülerle hayranlarını heyecanlandıran oyuncunun, filmde görünmeyecek olması sinema dünyasında şaşkınlık yarattı.





Yapım ekibinden sızan bilgilere göre; yaratıcı kadronun Sweeney’in performansından oldukça memnun olduğu ancak sahnenin filmin genel akışına ve hikâye yapısına uymadığı için bu "zor" kararın alındığı belirtildi.

DEV KADRO GERİ DÖNÜYOR

2006 yapımı orijinal filmin devamı niteliğindeki yapımda, efsane kadro yeniden bir araya geliyor. Meryl Streep, ikonik moda editörü Miranda Priestley rolüyle tahtına dönerken; Anne Hathaway ise Runway dergisinin eski asistanı Andrea Sachs karakteriyle beyazperdede boy gösterecek.

Sweeney sahnelerinin çıkarılması, sosyal medyada "Miranda Priestley yine kimseyi beğenmedi" yorumlarına neden olsa da, filmin odağının orijinal karakterlerin çatışmasına odaklanacağı tahmin ediliyor.