Sydney Sweeney poz verdi: Şirket hisseleri uçtu!

Güzel ve başarılı oyuncu Sydney Sweeney, kot markası American Eagle için verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Markanın reklam kampanyasında yer alan Sweeney, doğal ve etkileyici tarzıyla büyük ilgi toplarken, pozlarının ardından şirketin hisselerinde dikkat çeken bir artış yaşandı.

REKLAM HİSSELERİ UÇURDU

Sweeney’nin yer aldığı kampanya, “toplumsal mesaj verme çabası olmayan, doğrudan ve eğlenceli bir reklam” anlayışıyla izleyicilerden tam not aldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları reklamı abartılı bulduğunu dile getirdi.

Tartışmalar sürerken, kampanyanın etkisi finansal tabloya da yansıdı. American Eagle’ın hisseleri, reklamın yayınlanmasının ardından yalnızca bir günde %12 oranında yükseldi.

Kampanya, reklam dünyasında ünlü isimlerin etkisinin yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.