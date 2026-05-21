'Tarkan besteci değil' demişti... Tarkan'dan Emre Kaya'ya olay yanıt: 'Bir palyaçoyu palyaçoluk yapmakla sorumlu tutma!'

Pop müziğin Megastar'ı Tarkan ile meslektaşı Emre Kaya arasında başlayan "bestecilik" tartışması, sosyal medyada çığ gibi büyüyerek yeni bir boyut kazandı.



Emre Kaya'nın geçtiğimiz günlerde Tarkan için sarf ettiği "Besteci değil" ithamı, müzik dünyasını ve sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırmıştı. Eleştirilere doğrudan yanıt vermeyen Megastar, suskunluğunu manidar bir sosyal medya paylaşımıyla bozdu.

SOSYAL MEDYA BU SAVUNMAYI KONUŞTU: "MİCHAEL JACKSON GÖRSE KISKANIRDI"

Emre Kaya'nın iddialarının ardından içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan’ın Türk pop tarihine kazıdığı ve Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi dev isimlere verdiği hit şarkıları hatırlatan sert bir video yayımladı. Teymur videosunda; 'Kuzu Kuzu', 'Ay', 'Ölürüm Sana', 'Yakar Geçerim', 'Çakmak Çakmak' gibi kült besteleri sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyorlar. 'Kuzu Kuzu' Türk popunda bir devrimdir. 'Ölürüm Sana' şarkısını Michael Jackson dinleseydi 'Ben niye yapmadım' derdi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan bilmiyor Tarkan'ın besteci olduğunu, bir sen biliyorsun!"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Faruk (@faruk.teymur)'in paylaştığı bir gönderi

TARKAN'DAN İLK YANIT: "İÇİMİN YAĞLARINI ERİTTİ"

Yayımlanan bu savunma videosu kısa sürede viral olurken, Megastar Tarkan da sessizliğini bozarak videonun altına şu yorumu bıraktı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti... Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyliyem. Çok sevgiler."





Tarkan'ın bu hamlesine destek veren popçu İrem Derici de gecikmedi. Derici, "Benim içimin de dışımın da yağları eridi! Bazılarına haddini bildirmek gerçekten lazım!" diyerek polemikte safını seçti.

"PALYAÇOYU SORUMLU TUTMA, KENDİNE SOR!"

Bu yorumlaşmanın ardından hızını alamayan Megastar, Instagram hikayeler bölümünden İngilizce yazılı bir tişört görseli paylaşarak altına kendi çevirisini ekledi. Göndermenin adresinin Emre Kaya ve kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştiriler olduğu düşünülen o paylaşımda Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Bir palyaçoyu palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, neden sirke gidip duruyorsun diye sor." Güzel söz





Tarkan'ın bu üstü kapalı ancak sert "sirk" benzetmesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi. Gözler şimdi Megastar'ın hedefindeki isim olan Emre Kaya'nın bu ağır göndermeye vereceği yanıta çevrildi.