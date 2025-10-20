Tarkan’dan Ajda Pekkan’a övgü: 'Süperstar’ım'

Pop müziğin iki dev ismi Ajda Pekkan ve Tarkan, sosyal medyada gündem oldu. Süperstar Ajda Pekkan, Ankara Günay sahnesinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, yeni sezona başladığını duyurdu.

Pekkan paylaşımında, “Ankara Günay’da yeni sezonu birlikte açtık. Sahneye, müziğe ve sizlere duyduğum sevgiyle… Yepyeni bir sezon, yepyeni hikâyelerle başlıyor. Teşekkürler Ankara…” ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiye Megastar Tarkan’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı, Pekkan’a “Bu ne güzellik, ne asalet Süperstar’ım” diyerek övgüler yağdırdı.

Tarkan’ın bu iltifatı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

AJDA PEKKAN’DAN SAMİMİ YANIT

Ajda Pekkan da Tarkan’ın yorumuna gecikmeden karşılık verdi. Süperstar, “Canım Tarkan’ım, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. I love you” diyerek Megastar’a sevgisini dile getirdi.

İki yıldız isim arasındaki bu karşılıklı nezaket ve sevgi dolu mesajlaşma, hayranlar tarafından büyük beğeni topladı.