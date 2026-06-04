Tarkan’dan Ankara öncesi sosyal medyayı sallayan video! 'Ay ay çok heyecanlı'

Ankara yolculuğu esnasında araç içinden bir video çeken Megastar, enerjik ve doğal tavırlarıyla dikkat çekti. Heyecanını gizleyemeyen Tarkan, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Hey Ankara naber? Çıktım yola, sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ayy... Çok heyecanlı!"

Videonun kapanışında kameraya öpücük gönderen ünlü sanatçının bu paylaşımı, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni, yorum ve paylaşım alarak etkileşim rekoru kırdı. Tarkan'ın bu samimi halleri, konser öncesi başkentteki coşkuyu zirveye taşıdı.

BİLET SIRASINDA 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ!

Öte yandan, Tarkan’ın Ankara'da vereceği bu özel konserin arka planındaki detaylar da ortaya çıktı. Koç Topluluğu’nun organizasyonu kapsamında düzenlenecek olan konser, tamamen ücretsiz olarak planlandı.

Konsere katılım için Biletix platformu üzerinden ücretsiz davetiye dağıtımı başlatıldığı an, sistemde eşi benzeri görülmemiş bir yoğunluk yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sınırlı sayıdaki davetiyeleri kapabilmek için aynı anda 300 binden fazla kişi online sırada bekledi. Davetiyelerin saniyeler içinde kapış kapış bittiği öğrenilirken, bilet bulamayan binlerce Tarkan hayranı sosyal medyada ek kontenjan açılması için çağrıda bulundu.

Uzun bir aradan sonra Ankara'da sahne alacak olan Megastar'ın yarın akşamki performansı, şimdiden yılın en çok konuşulan müzik olaylarından biri olmaya aday görünüyor.