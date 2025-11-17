Tarkan’dan müjdeli haber: İstanbul konserlerinin tarihleri açıklandı

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Tarkan, hayranlarını sevindirecek haberi verdi. Avrupa turnesinin ardından Türkiye’de de sahnelere döneceğini duyuran Megastar, İstanbul konserlerinin tarihlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı, Ocak 2026’da İstanbul’da Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.



Tarkan’ın konser takvimi ise şöyle: 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026.

Tarkan, hem yıllardır dillerden düşmeyen “Hepsi Senin Mi?”, “Şımarık”, “Yolla”, “Dudu” ve “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla hem de sahne performanslarıyla yeniden gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

BİR ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Megastar, 2016 yılında Pınar Dilek ile evlenmiş ve 2018’de baba olarak ilk kez kızları Liya’yı kucağına almıştı. Çift, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman mutlu aile anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.