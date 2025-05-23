Tarkan’dan yeni şarkı sürprizi: 'Dönmüyor Giden'

Tarkan 'Dönmüyor Giden' adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Tarkan’ın yeni şarkısını 16 Nisan'da kaybettiği annesi Neşe Tevetoğlu’na yazdığı iddia edildi.
Şarkının sözleri şu şekilde:
"Dün gibi yaşananlar
Film gibi gözümün önünde hatıralar
Savurdu ayrı yollara kader
Bize yazılan ayrı düşen hayatlar
Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim
İhmal etmezdim anı biriktirmeyi
Seni öpe koklaya, kokunu içime çeke çeke
Yüreğini yüreğime saramadım, ya
Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım
Koyup elini elime, bakıp gözüne
Son bi' kere canını canıma sıkıca saramadım, ya
Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım
An bu an, vakit bugün
Sev hadi gönlüm, yarını meçhul ömrün
Dönmüyor giden
Olmasın aşksız gülün, çağla deli gönlüm
Sayılı yılı ömrün, dönmüyor giden"