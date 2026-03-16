Tartışmaların odağındaki 'Aynı Yağmur Altında' için flaş karar

Televizyon dünyasında iddialı bir başlangıç yapan ancak kısa sürede tartışmaların odağı haline gelen 'Aynı Yağmur Altında' dizisinden radikal bir karar geldi. Baba Yapım imzalı dizi, beklenen reyting başarılarını yakalayamamasının ardından yayın hayatını sonlandırma kararı aldı.

REYTİNGLER BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan dizi, reytinglerde istenilen ivmeyi yakalayamayınca geçtiğimiz haftalarda Pazar gününe kaydırılmıştı. Ancak gün değişikliği de dizinin kaderini değiştirmeye yetmedi.



Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen gibi usta isimleri bir araya getiren yapım, 22 Mart Pazar günü son kez izleyici karşısına çıkacak.

"DOMUZ ETİ" SAHNESİ KRİZ YARATMIŞTI

Dizi, geçtiğimiz bölümlerde yer alan bir sofra sahnesinde "domuz eti" ikram edilmesiyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştı. Dini hassasiyetler üzerinden eleştirilen sahneye yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, yapım şirketinden savunma gecikmemişti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN "KİBİR" SAVUNMASI

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Baba Yapım, sahnenin bağlamından koparıldığını ve manipüle edildiğini savunmuştu. Şirket, tartışılan sahnenin inanç çatışması değil, "kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın bir tasviri" olduğunu belirtmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteren bir içerik taşımaktadır."

Hülya Avşar’ın uzun bir aradan sonra televizyona döndüğü proje, hem dev kadrosu hem de kısa süren ekran ömrüyle 2026 dizi sezonunun en çok konuşulan "erken final" haberlerinden biri olarak kayıtlara geçti.