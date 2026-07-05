Taylor Swift ve Travis Kelce evlendi: Manhattan'da milyar dolarlık düğün için sokaklar trafiğe kapatıldı

Pop süperstarı Taylor Swift ve Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelce, komedyen Adam Sandler'ın yönettiği ve yıldızlarla dolu bir törenle resmen evlendi.

Swift'in uzun süredir halkla ilişkiler sorumlusu olan kişiye göre, çiftin her ikisi de Christian Dior marka kıyafet giymiş ve nedime veya sağdıç tercih etmedi. Bunun yerine, Swift'in erkek kardeşi Austin Swift, nedime olarak görev yaparken, emekli Amerikan futbolcusu Jason Kelce de damadın sağdıcı oldu.

Madison Square Garden'daki etkinlik, Manhattan'ın en işlek caddelerinden birini trafiğe kapattı ve muhtemelen yüzyılın en büyük partisi için Hollywood'un en ünlü isimlerini biraraya getirdi.

Görüntülenenler arasında oyuncular Hugh Grant ve Jason Sudeikis, şarkıcı Benson Boone ve model Gigi Hadid de vardı.

Cuma günü boyunca hayran kalabalıkları dışarıda toplandı; kimileri Swift şarkıları söyleyip konser ürünleri giyerken, kimileri de etkinlikleri daha iyi görebilmek umuduyla iskelelere tırmandı.

Arenadaki kutlamalar Perşembe günü çok daha küçük bir etkinlikle başladı ve etkinliğe yaklaşık 100 kişinin katıldığı tahmin ediliyor. New York Şehri yetkililerine sunulan bir izin belgesinde etkinlik "ön parti" olarak adlandırıldı.





Cuma günü, çok daha büyük bir etkinlik nedeniyle arenanın dışında kurulan çadırın büyüklüğü iki katına çıktı.

Siyah camlı SUV'lardan oluşan bir konvoy yapının içinden geçerek, Manhattan'ın Midtown bölgesindeki sokaklar trafiğe kapatılmışken birçok konuğun gelişini gizlemesine olanak sağladı. Spor arenasındaki ekipler, bu büyük etkinlik için tenteler ve çardaklar kurdu.

Swift'in uzun süredir halkla ilişkiler sorumlusu olan Tree Paine, BBC'ye ikilinin Cuma günü New York'ta evlendiğini doğruladı ve törenle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Aynı sıralarda, Madison Square Garden kompleksinin etrafına "JUST&T MARRIED" (Yeni evlendiler) yazılı dev tabelalar asıldı; bu, Taylor ve Travis'in isimlerine bir göndermeydi.

Paine, Swift ve Kelce'nin düğün töreninde giydikleri kıyafetlerin, Dior'un kadın, erkek ve haute couture koleksiyonlarının kreatif direktörü Jonathan Anderson tarafından, gelin ve damatla yakın işbirliği içinde tasarlandığını söyledi.

Paine yaptığı açıklamada, "Bu, tasarımcının dünyaca ünlü bir ünlü için tasarladığı ilk haute couture gelinlik" dedi ve ayakkabıların Christian Louboutin tarafından özel olarak yapıldığını, gelinin ise Cartier mücevherleri taktığını sözlerine ekledi.

Gün boyunca, bunaltıcı sıcakta yoğun polis varlığıyla birlikte havada bir heyecan hakimdi. Sıcaklık 37°C'ye ulaştı.

New York Polisi (NYPD), öğlen saatlerinde arena çevresindeki sokakları araç ve yaya trafiğine tamamen kapatarak, bariyerlerle yönlendirme yaptı.

Konukları basın kameralarının ve heyecanlı hayranların yoğun akınından korumak için perdeler ve çadırlar kurulmuş olsa bile, birçok kişi ünlü konukların otellerden ayrılıp etkinlik alanına gelişlerini görüntüledi.

Pembe parıltılı bir elbise giyen model Gigi Hadid ve oyuncu sevgilisi Bradley Cooper törene giderken görüntülendi, ayrıca oyuncu Dakota Johnson da fotoğraflandı.

Kelce'nin futbol takımının birkaç üyesi, düğüne gelenler arasında herkesin gözü önünde bulunurken, diğer ünlü konuklar ise gizlilik sağlamak amacıyla devasa çadırın altında araçlarından indiler.

Törene, Swift'in BBC'nin The Graham Norton Show programına konuk olduğu sırada davet edilen ünlü televizyon sunucusu Graham Norton da katıldı.

'YÜZYILIN DÜĞÜNÜ'

Şarkıcının hayranları, arenanın çevresindeki her sokağı doldurmuştu. Daha fazla siyah araç bölgeye girdikçe, kalabalık daha da heyecanlandı.

Kimileri en sevdikleri Swift şarkılarının sözlerini tekrarladı ve "Seni seviyoruz Taylor" diye tezahürat yaptı.

Perşembe günü, siyah SUV'lerden oluşan bir konvoy mekana yanaştı ve konuklar beyaz bir tente altında indirildi. Oyuncu Lena Dunham'dan sık sık birlikte çalışan Jack Antonoff'a kadar çiftin tanınmış arkadaşları, söylentilere göre prova yemeği için resmi kıyafetler içinde görüldü.

Amerika'nın en büyük şehrinin bir bölümünün ele geçirilmesini de içeren iki günlük kutlama, yüzyılın düğünü olarak adlandırıldı ve genellikle kraliyet düğünlerine özgü türden küresel bir ilgi çekti.

Tek başına bile, New York'un ikonik mekanlarından biri olan Madison Square Garden'ı ele geçirmek milyonlarca dolarlık bir işti. Bunun üzerine çift, şehrin başlıca ulaşım merkezlerinden birini de içeren bölgeyi trafiğe kapattı.

Bu gösteri, çiftin sahip olduğu gücü gözler önüne serdi; Swift, dünyanın en zengin ve ünlü insanlarından biri olarak geniş çapta tanınıyor.

İki gün süren düğün kutlamaları haber bültenlerine konu oldu, New York'taki Empire State Binası ışıklandırıldı ve düğün detayları haftalarca insanların spekülasyon yapmasına neden olarak milyonlarca dolarlık çevrimiçi bahis piyasasına yol açtı.

Popüler kültür eleştirmeni Kristen Meinzer, BBC'ye verdiği demeçte, Swift ve Kelce'nin evliliğinin anlamlı olduğunu, çünkü ikisinin popüler kültür ve Amerikan kimliği söz konusu olduğunda iki önemli dünyadan geldiğini söyledi.

"Müzik ve futbolun tahtına tapıyoruz, bunlar Amerika'da sevdiğimiz her şeyin bir araya gelmesi" dedi.

New York şehrinin de uzun zamandır süregelen bir anlayışı var: Ünlüleri birer gösteri nesnesi olarak değil, günlük yaşamın bir parçası olarak görüyorlar.

"Biz ünlülerin yanına koşan insanlar değiliz, genellikle onları rahat bırakırız" diye ekledi Meinzer.

Pensilvanya doğumlu şarkıcı, 2014'ten beri New York'ta yaşıyor. O yıl Tribeca'da bitişik iki çatı katı dairesini 20 milyon dolara satın alıp birleştirerek devasa bir yaşam alanı oluşturmuştu.

Rahatsız edilmeden alışveriş yapabileceğini keşfettikten sonra şehre aşık oldu ve oraya taşındığından beri "fiziksel olarak farklılaştığını" söyledi. Bu taşınma aynı zamanda 1989 tarihli albümündeki "Welcome to New York" şarkısına da ilham kaynağı oldu.

Amerikan futbolu kariyeri için Kansas'ta yaşayan Kelce, 2023'te Swift ile çıkmaya başlayınca New York'la tanıştı.

Planlama uzmanları BBC'ye verdikleri demeçte, çiftin bu ikonik arenayı kiralamak için muhtemelen on milyonlarca dolar harcadığını söyledi.

Milyarder şarkıcı ve varlıklı sporcu, kutlamalar öncesinde 20'den fazla hayır kurumuna 26 milyon dolar (19,5 milyon sterlin) bağışladı; ancak düğünden hiç bahsetmedi.

Birçok kişiye göre, konserlere ve bira içen taraftarların katıldığı spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 20.000 kişilik arena, pencerelerinin olmaması ve yer altı giriş noktaları sayesinde alışılmadık bir gizlilik seviyesi sunsa da, düğün için alışılmadık bir seçim gibi geldi. Ancak birçok kişi, arenayı bir düğün harikalar diyarına dönüştürebilecek biri varsa, o da Swift olurdu dedi.

Madison Square Garden'ın dışındaki "Yeni Evliler" yazılı tabelalar yandığında, hayranlar sevinç çığlıkları attı.