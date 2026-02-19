Tazminat davasını kazanmıştı... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan açıklama: Mal varlığından da hak talep edeceğim

Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun, biyolojik babasına karşı başlattığı hukuk savaşı zaferle sonuçlandı. Mahkeme, babalık sorumluluklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Akpınar'ın Nebioğlu'na 6 milyon TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"ÖNCE ZEKÂTIMI VERECEĞİM"

Kararın ardından "Neler Oluyor Hayatta" programına açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu, kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini anlattı. Hayatına dair mütevazı planları olduğunu belirten Nebioğlu şunları söyledi:

"Kazandığım tazminatla önce zekâtımı vereceğim. Henüz bir evim yok, köy hayatında sakin bir düzen kurmak istiyorum. Ayrıca bu parayla kimsesiz kız çocuklarına da yardım yapacağım."

"MAL VARLIĞI İÇİN DE HAREKETE GEÇECEĞİM"

Mahkemeyi kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar ile olan duygusal bağının kopuk olduğunu ifade eden Nebioğlu, usta oyuncuya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Babasının kendisine dürüst davranacağına inanmadığını vurgulayan Nebioğlu, "Babama güvenmiyorum, bu yüzden mal varlığından da hak talep edeceğim" diyerek yeni davaların kapısını araladı.

Geçtiğimiz yıl mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuş; usta sanatçı ise çocuklarının varlığını kabul ettiğini açıklamıştı.