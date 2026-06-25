The Invite galasında yıldızlar geçidi: Penelope Cruz ve Olivia Wilde şıklıklarıyla göz kamaştırdı

Hollywood'un heyecanla beklenen yeni yapımlarından "The Invite" (Davet) filminin galası Los Angeles'ta yapıldı. Filmin başrollerini paylaşan dünyaca ünlü yıldızlar Penelope Cruz ve Olivia Wilde, DGA Theatre'da düzenlenen görkemli gecede yan yana poz vererek şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.





Galada 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Penelope Cruz, göğüs dekoltesini ön plana çıkaran açık mavi bir elbise tercih ederken; filmin aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturan 42 yaşındaki Amerikalı oyuncu Olivia Wilde ise karın bölgesini açıkta bırakan siyah bir tasarımla kameraların karşısına geçti. Gecede Wilde ve Cruz'a, filmin diğer önemli oyuncuları Seth Rogen ve Edward Norton da eşlik ederek birlikte poz verdi.

BASTIRILMIŞ DUYGULAR VE GİZEMLİ BİR AKŞAM YEMEĞİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu cuma günü gösterime girecek olan ancak Türkiye'deki vizyon tarihi henüz netleşmeyen film, ilişkilerinde kriz yaşayan evli bir çiftin sıra dışı hikayesini beyaz perdeye taşıyor.





Senaryoya göre, evlilikleri zor bir dönemden geçen Joe (Seth Rogen) ve Angela (Olivia Wilde) çifti, monotonluğu kırmak adına gizemli üst kat komşuları Hawk (Edward Norton) ve Pina'yı (Penelope Cruz) akşam yemeğine davet etmeye karar verir. Ancak bu davet, sıradan bir komşu buluşması olmaktan hızla uzaklaşarak beklenmedik bir yöne doğru sürüklenir. Gece boyunca karakterlerin derinden bastırdığı duygular ve keşfedilmemiş yönleri çarpıcı bir dille ortaya çıkar.