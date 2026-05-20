TikTok videolarıyla viral olmuştu: Efsane yönetmen Martin Scorsese'nin kızı Francesca büyük rolü kaptı

Dünya sinemasının yaşayan efsanelerinden yönetmen Martin Scorsese’nin kızı Francesca Scorsese, oyunculuk kariyerindeki basamakları hızla tırmanmaya devam ediyor. Babasıyla birlikte çektiği eğlenceli TikTok videolarıyla dijital dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve daha önce çeşitli bağımsız sinema projelerinde boy gösteren 26 yaşındaki oyuncu, televizyon dünyasının prestijli yapımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

YENİ SEZONDA GENÇ YILDIZLARLA BİRLİKTE ROL ALACAK

Francesca Scorsese, prime video platformunun çok konuşulan casusluk dizisi "Mr. & Mrs. Smith"in ikinci sezon kadrosunda yer alacak. Başarılı oyuncu, yeni sezonda hikayenin merkezinde yer alacağı açıklanan sinema dünyasının yükselen genç yetenekleri Mark Eydelshteyn ve Talia Ryder ile birlikte kamera karşısına geçecek.

VİRAL VİDEOLARDAN SETLERE UZANAN KARİYER

Kariyerinde sadece "Scorsese" soyadıyla değil, yer aldığı alternatif projelerle de dikkat çeken Francesca, daha önce babasının yönettiği bazı dünyaca ünlü yapımlarda küçük roller üstlenmişti.



Popüler bağımsız projelerde de kendisini gösteren genç oyuncunun filmografisinde şu yapımlar dikkat çekiyor:

We Are Who We Are (2020) - TV Dizisi

Christmas Eve in Miller's Point (2024) - Sinema Filmi

Roommates (2026) - Sinema Filmi

DİZİ ANTOLOJİ FORMATIYLA GERİ DÖNÜYOR

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı 2005 yapımı ünlü aksiyon filminden esinlenen "Mr. & Mrs. Smith" dizisi, sinema versiyonundan farklı olarak evli bir çifti değil, aynı casusluk ajansı için çalışan ve ortaklık kuran iki yabancıyı odak noktasına alıyor.





Gelen ilk bilgiler, dizinin ikinci sezonda ilk sezondaki başrollerin hikayesini devam ettirmek yerine, her sezon farklı karakterleri ve görevleri işleyen bir antoloji dizisi formatıyla yoluna devam edeceği yönünde. Francesca Scorsese'nin bu gizemli casusluk evreninde hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu.