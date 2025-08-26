Tom Cruise’tan Ana de Armas için özel evlilik sözleşmesi

Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ve Ana de Armas, aşklarını resmiyete taşımaya hazırlanıyor. Şubat ayından beri ilişki yaşadığı konuşulan çift, geçtiğimiz ay İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir tekne tatili yaparken kameralara yansımıştı.

Radar Online’ın haberine göre, 600 milyon doları aşan servetin sahibi olan Tom Cruise, özel hayatını ve servetini korumak amacıyla kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlıyor. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, evlilik anlaşması yalnızca maddi güvence için değil, Cruise’un hayatının her detayını titizlikle yönetme isteğiyle de ilgili.

Cruise’un çevresine yakın kaynaklar, “O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri belgeleri imzalaması gerekiyor. Evlilik ise bu kontrolü başka bir boyuta taşıyacak” ifadelerini kullandı.