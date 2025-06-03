Trafikte sinir krizi geçirmişti: İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan açıklama!

Oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde trafikte başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Aksum’un sürücüye bağırdığı ve küfür ettiği görüntüler, çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Aksum’un yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu da yer alıyor. Ekmekçioğlu’nun oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüldü.

“YÜZLERCE KEZ MARUZ KALDIĞIMIZ KABALIĞA BU KEZ TEPKİ VERDİ”

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilay Ekmekçioğlu, yaşananlara dair kendi bakış açısını paylaştı. Paylaşımında, trafikte kavşakta yol verdikleri bir sürücünün İlker Aksum’a "geri zekâlı yürüsene" şeklinde hakaret ettiğini belirten Ekmekçioğlu, eşinin bu kabalığa karşı tepki gösterdiğini ifade etti.

Ekmekçioğlu, sürücünün Aksum'u tanıdıktan sonra “Aaa sen oyuncusun ya, otur aşağı” diyerek tavrını değiştirdiğini söyledi ve şu sözlerle yaşananları anlattı:

“İlker 500'üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutmuş bir gülmeyle, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada. Neden? Çünkü malzeme.”

“BİR KADIN OLARAK EN ÇOK BU VİDEOYU ÇEKEN HANIMEFENDİYE ÜZÜLDÜM”

Ekmekçioğlu, paylaştığı uzun açıklamasında trafikte daha önce yaşadıkları benzer olaylara da dikkat çekti. Küfürlü saldırılara ve dikkatsiz sürücülere karşı defalarca maruz kaldıklarını belirten Ekmekçioğlu, yaşanan bu son olayda asıl üzüntüsünün görüntüleri çeken kişiye yönelik olduğunu ifade etti:

“Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı… Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun) o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için üzgünüm.”

Ekmekçioğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: