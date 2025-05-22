Trump’tan Springsteen’e 'golf toplu' gönderme, tepkiler çığ gibi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hem X hesabında hem de kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yayınladığı bir klipte Bruce Springsteen’i hedef aldı. Klipte, Trump’ın golf topuna vurduğu bir sahne yer alıyor. Hızla yükselen top, bir konser sırasında sahnede merdivenleri çıkan Springsteen’in sırtına çarpıyor. Bu görüntüler, şarkıcının 2023 yılında Amsterdam’daki bir konserinde sahnede basamakları çıkarken düşmesine ait görüntülerle birleştirilmiş.

Trump, geçmişte de Bruce Springsteen’i sık sık hedef almış ve ağır ifadeler kullanmıştı. Springsteen, geçtiğimiz hafta İngiltere’deki konserinde Trump yönetimini sert bir dille eleştirmişti. Trump ise buna karşılık olarak sanatçıyı “salak”, “kurumuş erik”, “zorba” ve “itici pislik” gibi ifadelerle hedef aldı. Ayrıca, “Ağzını kapalı tutması gerekiyor. Ülkeye döndüğünde onun için neler olacağını göreceğiz” diyerek tehditkâr ifadeler kullandı.





SANAT DÜNYASINDAN SPRINGSTEEN’E DESTEK

Trump’ın açıklamalarına ve klibine tepkiler büyürken, sanat dünyasından Springsteen’e destek mesajları geldi.

Pearl Jam’in solisti Eddie Vedder, grubun Pittsburgh konserinde Trump’a sert sözlerle tepki gösterdi:

“Duyduğumuz tek şey kişisel saldırılar ve insanların susturulacağına dair tehditlerdi. Bu, ifade özgürlüğüne aykırıdır. Bruce her zaman halkın ve özgürlüğün yanında olmuştur. Bu sözleri şimdi söylüyorum, çünkü birkaç yıl sonra bu mikrofonu elime aldığımda, hâlâ konuşma hakkımızın olacağından emin olmak istiyorum.”

SPRINGSTEEN’DEN TRUMP YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

Springsteen, İngiltere konserinde Trump yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

“250 yıldır umudun ve özgürlüğün feneri olan ABD, şimdi yolsuz, vasıfsız ve hain bir yönetimin elinde. İşçilerin haklarını çiğniyorlar, tarihi vatandaşlık haklarını tersine çeviriyorlar. Müttefiklerimizi terk ediyor, diktatörlerle işbirliği yapıyorlar. ABD halkını yerinden ediyor, hukuku hiçe sayıyorlar.”

NEIL YOUNG: "BU ADAM KONTROLDEN ÇIKTI"

Rock müziğin efsane isimlerinden Neil Young da Bruce Springsteen’e ve Trump’ın hedef aldığı bir diğer sanatçı olan Taylor Swift’e destek verdi. Young, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: