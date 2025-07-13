Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un yeni filmi Dehşet Bey'in senaristleri Eşref Rüya'ya intihal davası açtı!

2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olması beklenen Dehşet Bey filmi, daha vizyona girmeden telif kriziyle gündeme geldi. Üstelik bu tartışma sinema kulislerinden değil, mahkeme salonlarından yükseldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yazar Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açtı.

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü ilk kez aynı projede buluşturan Dehşet Bey, Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından uyarlandı. Film, “Fedailer Ocağı” adlı gizli bir örgütte görev yapan tetikçi Dehşet Engiz’in, yasak aşkı Doktor Abide uğruna tüm sistemi karşısına almasını konu alıyor. Distopik evreni, sıra dışı karakterleri ve güçlü aksiyon kurgusuyla dikkat çeken film henüz gösterime girmemişken, senaryosunun başka bir yapımda kullanıldığı iddiaları sektörde şok etkisi yarattı.

Menteş, 12 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eşref Rüya dizisi, geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılan Dehşet Bey filminden intihalle yazılmıştır. Yasal haklarımı kullanarak dava açtım.”

Avukatları aracılığıyla yapılan basın açıklamasında, dava konusu şu şekilde özetlendi:

“Murat Menteş’in kaleme aldığı Dehşet Bey sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması.”

Tüm gözler şimdi dava sürecine ve taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi.