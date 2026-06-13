Tuğba Özay vasiyetini açıkladı: Antalya'daki milyonluk çiftliğini devlete bağışlayacak

Mankenlik kariyerinin ardından müzik çalışmalarına yönelen Tuğba Özay, Antalya’da bulunan çiftliğiyle ilgili aldığı karar ve vasiyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Özay, uzun yıllardır büyük emek verdiği mülkünün manevi değerinin kendisi için çok yüksek olduğunu belirtti.

SEKTÖRDEKİ ZORLUKLARA DEĞİNDİ

Yılın başında sözlerini kendisinin yazdığı, bestesi İlkay Toktaş’a ait olan "Biri Sana Biri Bana" adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturan Özay, müzik sektöründe yaklaşık 16 yıldır aktif olarak yer aldığını ifade etti. Kariyeri boyunca karşılaştığı zorluklara değinen sanatçı, "Modellik yaptığım yıllarda bile öyle çok kıskanıldım, öyle çok engellenmeye çalışıldım ki! Ne tehditler, ne iftiralar! Ama hiç yılmadım" şeklinde konuştu.

"İSTERSEM YALI ALIRIM AMA ÇİFTLİĞİMİ SATMAM"

Açıklamalarında en dikkat çeken konu ise Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan ve 1997 yılında satın aldığı yaklaşık 1000 dönümlük arazisi oldu. Çiftliğin maddi değerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Özay, mülkü satmayı kesinlikle düşünmediğini şu sözlerle aktardı:

"Bugün istesem orayı satar, İstanbul’un en güzel yerinde yalıda otururum. Ama Allah bana orayı sattırmasın. Oradaki her bir ağaçta, her bir çiçekte rahmetli babamın büyük emeği var."

"BU BENİM VASİYETİMDİR"

Tuğba Özay, vefatının ardından mülkünün geleceğine dair kararını vererek vasiyetini paylaştı. Çiftliğin kamusal bir amaca hizmet etmesini istediğini belirten Özay, "Öldüğümde o çiftlik evini, babamın adını, anılarımızı ve Özay soyadını yaşatması için devletimizin herhangi bir kurumuna bağışlayacağız. Bu benim vasiyetimdir" ifadelerini kullandı.