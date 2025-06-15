Tuğçe Tayfur’dan gizli hesaplara sert tepki: 'Yiğitlik böyle olmaz'

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne oldu. 2 Ocak’ta babası Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Tayfur, bu kez mutluluk veren bir haberle gündeme geldi. Kızına annesinin adını yaşatmak adına “Necla Hira” ismini veren Tayfur, aile pozunu “Şimdi tam olduk” notuyla takipçileriyle paylaştı.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM PAYLAŞIMI: “DURUMU İYİ”

Doğumun hemen ardından bebeğinin yoğun bakıma alındığını sosyal medya üzerinden duyuran Tayfur, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek hayranlarına rahat bir nefes aldırmıştı.

GİZLİ HESAPLARDAN YAPILAN YORUMLARA SERT TEPKİ

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise hakkında yorum yapan bazı kişilere sert sözlerle yüklendi. Tayfur, gizli hesaplar üzerinden kendisi ve ailesi hakkında yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi, aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık olur ve açık açık konuşuruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin.”

2019 yılında müzisyen Taner Şafak ile olan evliliğini sonlandıran Tayfur’un bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. 2023 yılında Muhammed Aydın ile hayatını birleştiren Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina’yı dünyaya getirmişti. Son doğumu ile birlikte Tayfur, üç çocuk annesi oldu.