Tuğçe Tayfur'dan nostaljik Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Hayat böyle bir şey'

2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızına "Necla Hira" adını veren Tayfur, babasıyla yıllar önce çekilen duygusal bir fotoğrafı paylaştı.

Tuğçe Tayfur paylaşımında, çocukluk döneminde yaşadığı bir anıya değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Voleybol maçında dizimi sakatlamıştım. Bu benim ilk sakatlanmamdı ve babam ‘Belki bu ilk düşmen ama hayat böyle bir şey, önemli olan tekrar nasıl güçlü kalktığın! Bu fotoğrafı hatırladığında bu lafımı unutma’ demişti. Sanırım konu sakatlanmamdan çok daha başkaydı.”







“ŞU GİZLİ HESAPLARINIZI KALDIRIN”

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise, gizli hesaplardan kendisi hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Tayfur, bazı aile bireylerini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin.”

Tuğçe Tayfur, 2019 yılında Taner Şafak ile evliliğini sonlandırmış ve bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu olmuştu. 2023 yılında Muhammed Aydın ile evlenen Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci çocuğu Tuğçe Lina'yı, kısa süre önce de üçüncü çocuğu Necla Hira’yı dünyaya getirdi.