Türkan Şoray'dan şaşırtan itiraf: 'Ben de aldatıldım'

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, 80. yaşını geride bırakırken, tatil paylaşımlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündem oldu. Usta oyuncu, hayatını konu alan “Türkan ve Hayat” adlı kitapta aldatılma deneyimini samimi bir şekilde paylaştı.

Şoray, aldatılma sorusuna verdiği yanıtta güzelliğin erkeğin ilgisini uzun süre korumadığını belirterek, “Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım” ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan bu itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.