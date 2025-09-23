Türkiye’nin 'En Güvenilir Ünlüleri' belli oldu: Zirve yine değişmedi

MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle her yıl düzenlenen “Celebrity Güven Endeksi” araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü 6 yıldır üst üste Haluk Levent olurken, sosyal medyada sessiz kalan bazı ünlülerin güven kaybı yaşaması dikkat çekti.

12 ilde 1000 kişiyle online olarak yapılan araştırmada zirvede sürpriz olmayan bir isim vardı: Haluk Levent. AHBAP Derneği aracılığıyla yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve insanlara dokunan tavırlarıyla halkın sevgisini kazanan Levent, üst üste 6. kez Türkiye’nin en güvenilir ünlüsü seçildi.

LİSTENİN DEVAMINDA TANIDIK YÜZLER

Listenin devamında da tanıdık isimler yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, sert ama anaç tavırlarıyla Müge Anlı üçüncü sırada yerini korudu. Usta oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi “Güller ve Günahlar” ile gündeme gelen Murat Yıldırım, Megastar Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk ilk 10’a girdi.

MURAT YILDIRIM VE TARKAN LİSTEDE SÜRPRİZ YAPTI

Araştırmada öne çıkan sürprizlerden biri, Murat Yıldırım’ın listeye ilk kez girmesi oldu. Cemre Baysel ile başrolü paylaşacağı yeni dizisi başlamadan 7. sıraya yerleşen Yıldırım, hayranlarını şaşırttı. Tarkan ise geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alırken, bu yıl 8 sıra birden yükselerek 5. sıraya yerleşti. Megastar, ilk 20 ünlü arasında güven skorunu artıran tek isim oldu.

GÜVEN ORANLARI ARTIYOR, SESSİZ ÜNLÜLER PUAN KAYBEDİYOR

Araştırmanın genel sonuçlarına bakıldığında, 2017’de yüzde 28,8 olan güven oranı 2025’te yüzde 39,3’e yükseldi. Bu artış, Türk halkının ünlülerin ürün ve marka tavsiyelerine daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor. Ancak sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin puan kaybetmesi, ünlülerden “görünür ve samimi” olmalarının beklendiğini gösteriyor.

GÖRÜNÜRLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK ÖN PLANDA

Celebrity Güven Endeksi, sadece ünlülerin değil, toplumun markalara ve medya içeriklerine olan güven algısını da yansıtan bir araştırma olarak öne çıkıyor. Bu yılki veriler, güvenin şeffaflık, görünürlük ve sosyal sorumlulukla doğrudan ilişkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.