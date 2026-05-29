Türkiye'nin ilk Eurovision temsilcisi Semiha Yankı'nın Kurban Bayramı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

ürk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Semiha Yankı, yıllar geçse de gerek zamansız eserleriyle gerekse yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sosyal medya mecralarını aktif şekilde kullanan usta sanatçı, bu kez müzik kariyeriyle değil, Kurban Bayramı'na yönelik kişisel duruşunu sergilediği dikkat çekici bir paylaşımla dijital dünyanın gündemine yerleşti.

'SENİNLE BİR DAKİKA' İLE TARİHE GEÇMİŞTİ

Müzik yolculuğuna çok genç yaşlarda adım atan Semiha Yankı, henüz 17 yaşındayken 'Seninle Bir Dakika' adlı şarkıyla Türkiye'nin ilk Eurovision seçmelerine katılmış ve birinci olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmıştı. 1975 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk isim olma unvanını göğüsleyen Yankı, yarışmada arzu ettiği sonucu elde edemesem de hafızalara kazınmıştı.

Aradan geçen onlarca yıla karşın 'Seninle Bir Dakika', bugün bile Türk pop müziğinin en bilinen, kült klasikleri arasında gösterilmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca diskografisine pek çok unutulmaz eser sığdıran ve sinema projelerinde de boy gösteren sanatçı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

"SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM, SİZE NE KARDEŞİM?"

Ünlü sanatçı, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla sosyal medyada adeta bir fikir ayrılığı fırtınası kopardı.









Milyonlarca görüntülenme alan paylaşımında Kurban Bayramı'nı kutlamadığını net bir dille ifade eden Yankı, gelen tepkilerin ardından geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayram benim bayramım değil... O yüzden kutlamıyorum... Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı... Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne..."

Kısa sürede viral hale gelen ve binlerce yorum alan bu sözler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı sanatçının kişisel görüş ve inanç hürriyetine saygı duyulması gerektiğini savunurken, diğer bir kısım ise açıklamayı bayramın manevi iklimine uygun bulmadığı gerekçesiyle eleştirdi.