Türkücü İzzet Yıldızhan neden tutuklandı? Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu kaçırma planı ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan şüphelilerin kan donduran ifadeleri ve olay gecesine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

"ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETTİ"

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu, olay yerine silahı atışa hazır halde giderek Kundakçı ve rapçi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın camına silah kabzasıyla vurdu. Kapıyı açtıktan sonra doğrudan araç içerisine, Kundakçı’nın karın bölgesine ateş eden Kadayıfçıoğlu’nun "öldürme kastıyla" hareket ettiği vurgulandı. Şüphelinin olay sonrası teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattığı ve farklı hatlar üzerinden iletişim kurduğu saptandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: "AMBULANS YERİNE KAÇIŞI SEÇTİ"

Tutuklanan isimler arasında yer alan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun, suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı öğrenildi. Ancak yapılan incelemelerde Kalaycıoğlu’nun, Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerine gittiği ve cinayet işlendikten sonra ambulans çağırmak yerine bir minibüse binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Mahkeme, Kalaycıoğlu’nun "kasten öldürme suçuna yardım" ve "suçluyu kayırma" suçlarını işlediğine dikkat çekti.

İZZET YILDIZHAN’IN "KAÇIŞ TRAFİĞİ" DEŞİFRE OLDU

Cinayetin ardından en dikkat çekici suçlama ise ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’a yöneltildi.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yıldızhan, cinayetin hemen ardından Kadayıfçıoğlu’nun İngiltere’deki babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı.

Emniyet birimleri, Yıldızhan ile amca Metin Kadayıfçıoğlu arasında WhatsApp üzerinden "olağan dışı bir iletişim trafiği" gerçekleştiğini belirledi. Yıldızhan’ın cinayeti yetkililere ihbar etmek yerine, failin kaçmasına ve saklanmasına aracılık ederek "suçluyu kayırma" suçunu işlediği ifade edildi.

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI: "BOĞUŞMA SIRASINDA PATLADI"

Tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde suçlamaları reddederek, "Şahıslara aracınızı çekin dedim, bana müdahale ettiler. Boğuşma sırasında silah patladı, kesinlikle bilerek ateş etmedim" dedi. Ancak tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme raporları, silahın atışa hazır şekilde hedef gözetilerek kullanıldığını ortaya koydu.