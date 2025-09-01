Tutku oyunları başlıyor: Melis Sezen ve Ozan Dolunay başrolde!

Netflix, yeni dizisi Tutku Oyunları ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan’ın kaleme aldığı dizinin yapımını PD Yapım üstleniyor. Dizi, ressam Funda ile mimar eşi İlker’in hayatına giren dadı Nazlı’nın, çiftin düzenini altüst eden etkisini konu alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, başrol kadrosu için önemli gelişmeler yaşandı. Daha önce dizide yer alacağı açıklanan Melis Sezen, Funda ve İlker çiftinin evine dadı olarak giren Nazlı karakterine hayat verecek. Melis Sezen, kısa sürede çiftin hayatını sarsacak ve dizinin gerilim dolu olaylarının merkezinde olacak. İlker karakterini ise uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ozan Dolunay canlandıracak. Funda karakteri için henüz net bir isim açıklanmadı.

Tutku Oyunları, aile içi ilişkilerin kırılgan yapısını ve sırların ortaya çıkışını gerilimli bir dille anlatacak. Cast seçimleri devam eden dizinin, Netflix’te izleyiciyle buluşması merakla bekleniyor.