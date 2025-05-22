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Tutuklanmıştı: Chris Brown 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Tutuklanmıştı: Chris Brown 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

22.05.2025 10:55:00
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Haber Merkezi
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Tutuklanmıştı: Chris Brown 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Londra'da bir gece kulübünde bir müzisyene şişeyle saldıran Amerikalı şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı.

“Superhero”, “Sensational” ve “Look at Me Now” gibi hit şarkılarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, 2023 yılında Londra’daki bir gece kulübünde karıştığı olay nedeniyle tutuklanmıştı.

BBC'nin haberine göre, Brown 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Davada henüz savunması istenmeyen Grammy ödüllü yıldız, kefalet şartlarına uygun olarak önümüzdeki ay başlaması planlanan dünya turnesine katılabilecek.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brown, dönüşünü “Kafesten sahneye!” notuyla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce birçok yasal sorun ve cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme gelen 36 yaşındaki şarkıcı, 2023 yılında Londra’daki bir gece kulübünde yaşanan olayda müzik yapımcısı Abe Diaw’a saldırmakla suçlanmıştı.

Diaw, Brown’ın kendisine şişeyle vurduğunu, yere düştükten sonra da tekmelediğini öne sürdü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yapımcı, taburcu edildiğinde koltuk değnekleriyle yürüyebildiğini belirtti.

Chris Brown, geçmişte de şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelmişti. Özellikle 2009 yılında, dönemin partneri olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya şiddet uyguladığı olayla uzun süre kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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