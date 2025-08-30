Üç arkadaşı hayatını kaybetmişti: Melis İşiten'den yıllar sonra gelen itiraf!

Oyuncu Melis İşiten, 2022 yılında turne dönüşü meydana gelen ve üç arkadaşının yaşamını yitirdiği trafik kazasının nedenlerinden birinin kendisi olduğunu açıkladı.

‘Baş Belası’ tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022’de Amasya’da dönüş yolunda kaza yapmış, oyuncular Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

Katıldığı ‘Katarsis’ programında kazayla ilgili konuşan İşiten, otelde kalmak istememesi nedeniyle yolculuğun erken başladığını belirterek, “Kazanın bir nedeni de benim” dedi.

“HER ŞEYİ ÇOK NET HATIRLIYORUM”

İşiten, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O gün o kazayı yapmamızın sebeplerinden birisi biz başka bir yerde kalacaktık, o gece yola çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim ve Tolga beni orada bırakmak istemediği için yola çıktık. ‘Sen burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın, duş alamazsın’ dedi. Bu yüzden de yola çıktık. O yüzden hayata veda etmekten çok zorlanıyorum.”

Kazanın ardından bilincini kaybetmediğini vurgulayan oyuncu, “Ben hiç bilincimi kaybetmedim, dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.