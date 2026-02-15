Ufuk Özkan’dan ‘yoğun bakım’ iddialarına sert yanıt: 'Aslanlar gibiyiz'

Geçtiğimiz hafta tıp dünyasının da yakından takip ettiği 11 saatlik zorlu bir ameliyat geçiren Ufuk Özkan’a, vefa örneği gösteren kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan karaciğer nakli yapılmıştı.



Ameliyatın ardından nekahat dönemine giren sanatçı hakkında sosyal medyada yayılan "yoğun bakıma alındı" ve "durumu kritik" yönündeki asılsız iddialar, kamuoyunda endişe yarattı.

Hakkındaki iddiaların dozunun artması üzerine hastane odasından bir video paylaşan Özkan, dezenformasyona şu sözlerle yanıt verdi:

"Instagram’da bir takım şeyler gördüm, okudum… Tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım."