Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

TABURCU OLDU

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan, dün taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Biz hastaneden çıktık. İyiyiz” notunu düştü.

HASTANEYE KALDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu daha sonra sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

“Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim.”

TİYATROTR’DEN AÇIKLAMA

Özkan’ın bağlı bulunduğu TiyatroTR de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

“Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmiştir. Karaciğer yetmezliği nedeniyle kullanılan ilacın yan etkileri bulantı ve ciltte lekelenme gibi semptomlara yol açmıştır. Sağlık durumu istikrarlıdır. Doktorlarının yönlendirmesiyle dinlenmeye çekilen oyuncumuzun mesleğini icra etmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Gösterilen sevgi ve destek, moralini güçlü tutmasında büyük rol oynamıştır.”

Ünlü oyuncunun bir süre daha dinleneceği ve tedavisinin doktor gözetiminde devam edeceği bildirildi.