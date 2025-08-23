Ünlü fotoğrafçı 'taciz' iddiasında bulunmuştu: Mehmet Yılmaz Ak'tan yanıt geldi!

Dizi ve film dünyası son günlerde art arda ortaya atılan taciz iddialarıyla sarsılıyor. Tayanç Ayaydın hakkında gündeme gelen iddiaların yankıları sürerken, bu kez de ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak benzer bir iddia ile gündeme geldi.

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan akrabası olduğunu söylediği Mehmet Yılmaz Ak’ın kendisini yıllar önce taciz ettiğini öne sürdü. Bozyel, “Diyarbakır’daydık, 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı” ifadelerini kullandı.



Dilan Bozyel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

MEHMET YILMAZ AK: "İFTİRA"

Ünlü oyuncu ise söz konusu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Mehmet Yılmaz Ak, şu açıklamayı yaptı:

“Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunuldu. Bu çirkin ithamların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek; bu iftirayı ‘iddia’ adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara karşı avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim.”