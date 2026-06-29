Ünlü isimler düğüne akın etti: İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıklarını açıklayan ve aralık ayında evlilik kararı aldıklarını duyuran çift, İtalya’da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

İtalya'da gerçekleştirilen nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda yakın dostu katıldı. Serenay Sarıkaya, Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger gibi ünlü isimler, ikiliyi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.





"YENİ SEVİYE AÇILDI"

Nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla takipçilerine sunan İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten, fotoğraflarına "Yeni seviye açıldı" notunu düştü. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı aldı.