Ünlü komedyen Martin Short evlat acısını ilk kez anlattı!

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan usta komedyen Martin Short, geçtiğimiz Şubat ayında kızı Katherine Short’un trajik kaybıyla sarsılmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan 76 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir televizyon programında ailesini yasa boğan bu acı süreçle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"BU BİR KABUSTU"

CBS kanalında yayınlanan röportajında duygusal anlar yaşayan Martin Short, 42 yaşında intihar ederek yaşamına son veren kızı Katherine’in ölümünü "bir kabus" olarak tanımladı. Ailesinin bu kayıpla yıkıldığını belirten Short, kızının uzun süredir devam eden ruh sağlığı mücadelelerine değindi.

"RUH SAĞLIĞI DA KANSER GİBİ BİR HASTALIK"

Kızının mücadelesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Short, ruh sağlığı farkındalığı adına önemli bir kıyaslama yaptı:

"Anlaşılan o ki, ruh sağlığı sorunları ve eşiminki gibi kanser, her ikisi de birer hastalık ve bazen hastalıklar ölümcül olabiliyor. Kızım uzun süre aşırı ruh sağlığı sorunları, sınırda kişilik bozukluğu ve diğer şeylerle mücadele etti. Hiç olmadığı kadar elinden gelenin en iyisini yaptı."

KATHERINE SHORT KİMDİR?

Lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Katherine Short, toplumun ruh sağlığına katkıda bulunan başarılı bir kariyere sahipti. New York Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi’nden dereceleri bulunan Katherine, psikoterapi ve aile destek grupları üzerine çalışmalar yürütüyordu.

Martin Short, 2010 yılında yumurtalık kanserinden kaybettiği 30 yıllık eşi Nancy Dolman ile birlikte üç çocuk evlat edinmişti. Katherine’in kaybıyla sarsılan Short’un, Oliver (40) ve Henry (36) adında iki oğlu daha bulunuyor.