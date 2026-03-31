Ünlü manken Güzide Duran resmen boşandı: Dikkat çeken nafaka ve velayet kararı

Türkiye’nin tescilli güzellerinden ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 2006 yılında başlayan ve 18 yıl süren evlilikleri resmen sona erdi. Yaklaşık iki yıldır İstanbul Aile Mahkemesi’nde devam eden karşılıklı boşanma davasında beklenen karar çıktı.

DURUŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen davanın karar duruşmasına Duran ve Aksoy katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 15 dakika süren kısa duruşmanın ardından mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti. Kararın ardından Güzide Duran’ın avukatı, "Güzide Duran artık resmen boşanmış bir kadındır" açıklamasında bulunarak süreci teyit etti.

VELAYET VE NAFAKA KARARI ŞAŞIRTTI

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte en çok merak edilen velayet ve nafaka detayları da gün yüzüne çıktı. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, çiftin 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini baba Adnan Aksoy’a verdi. Öte yandan, boşanma davalarında alışılagelmişin aksine, iş insanı Adnan Aksoy’un eski eşine herhangi bir nafaka ödememesine karar verildiği öğrenildi.

YENİ BİR AŞK İDDİASI

Boşanma süreci devam ederken Güzide Duran’ın adı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlamıştı. İkilinin birlikteliği magazin kulislerinde konuşulmaya devam ederken, mahkemenin verdiği bu kesin karara tarafların itiraz edip etmeyeceği ise merak konusu.