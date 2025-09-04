Ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İtalyan haber ajansı AGI duyurdu.

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak bilinen Armani, yalnızca moda tasarımıyla değil, aynı zamanda iş zekâsıyla da büyük bir başarıya imza attı. Kurucusu olduğu Armani Grubu, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciroya ulaşıyordu.

Şirket, yayımladığı açıklamada Armani’nin ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini bildirdi:

“Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz. Ancak tam da onun ruhuyla, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu mirası korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız.”

Armani, kariyeri boyunca modaya yön veren koleksiyonları, kırmızı halının vazgeçilmez tasarımları ve zamansız şıklık anlayışıyla moda dünyasının en etkili isimleri arasında yer aldı.